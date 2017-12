Un’etichetta celebrativa che ricorda i 40anni del premio speciale Unesco assegnato al gruppo folk Val d’Akragas. Questa mattina è stata presentata la speciale bottiglia celebrativa, nata da un’idea dell’agrigentino Lello Casesa. Il vino non sarà in vendita, ma vuole soltanto ricordare un giorno speciale per Agrigento e per il gruppo folk "Val d'Akragas".