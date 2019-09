Chef stellati e amanti del pistacchio celebrano il "Fastuca fest": la festa dedicata all'oro verde di Raffadali

Festa del gusto, dal 20 al 22 settembre prossimi, a Raffadali con la quinta edizione del "Fastuca Fest": la festa nata per valorizzare "l'oro verde" di Raffadali.

Degustazioni, convegni, show cooking. Sarà una tre giorni interamente dedicata al pistacchio del territorio che è in attesa del riconoscimento Dop. La manifestazione è organizzata dall'associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali, con il patrocinio del Comune di Raffadali e della Regione siciliana.

Oggi, nella sede del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, è stato presentato il programma dell'evento che, tradizionalmente, richiama migliaia di visitatori. Tra gli appuntamenti in programma, quello di apertura, affidato al pastry chef agrigentino Giovanni Mangione ed al suo staff che realizzeranno una maxi torta al pistacchio, il ricavato andrà in beneficenza all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. A chiudere il "Fastuca fest" invece sarà il noto chef palermitano Natale Giunta.