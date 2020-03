Via Vullo ecco Longo, il presidente Castronovo: "Scelta dovuta, qualche giocatore è in letargo"

Mister Vullo si è dimesso. Al suo posto, oggi, è stato presentato Gaetano Longo. Il nuovo allenatore, molto conosciuto nell’ambiente biancazzurro, già da oggi guiderà il primo allenamento.

“Dopo la sconfitta con la ProFavara – ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente Castronovo – abbiamo avuto un confronto con mister Vullo. E’ un amico, una grande persona, ha rassegnato le dimissioni e le abbiamo accolte. Potevamo optare ad una scelta interna, ma abbiamo voluto dare un’ulteriore scossa, affidando la guida ad un allenatore esperto come Gaetano Longo”. Il tecnico, ex di turno, ha così parlato: “Siamo l’Akragas, dobbiamo tornare a fare bene. Per noi, oggi, inizia un nuovo mini campionato”.