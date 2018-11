Presentato il calendario dei carabinieri, in prima pagina spicca la Valle dei Templi

E’ stato presentato questa mattina il calendario dell’Arma dei carabinieri. La conferenza stampa presieduta dal comandante provinciale, Giovanni Pellegrino, ha visto sfogliare le pagine del nuovo calendario. L’edizione 2018/19, sorride ad Agrigento. Si, perché, nella nuova edizione spicca in prima pagina la Valle dei Templi.

“La bella sorpresa di quest’anno è che la Valle dei Templi si trova in copertina e viene fatto un richiamo anche nel mese di giugno – ha detto il comandante, Pellegrino. Il calendario storico si ispira ai patrimoni dell’Unesco. Per noi è una gioia vedere Agrigento in prima pagina, è stato un onore”. Il calendario dell’arma sfiora il milione e mezzo di copie, l’edizione 2019 sceglie di esaltare i principali siti dell’Unesco italiani, tra questi anche la bella Valle dei Templi.

Per quello che riguarda, invece, l’agenda Storica 2019 è incentrata sul tema “I Carabinieri nella letteratura”, con uno specifico inserto curato dal professore Pietro Sisto. Viene proposta una carrellata di romanzi dedicati ai Carabinieri nel corso dei due secoli della loro storia.

Tra le opere dell’Ottocento si trovano il carme “La rassegna di Novara” di Costantino Nigra, con il verso “usi obbedir tacendo e tacendo morir”, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e il libro Cuore di Edmondo De Amicis. Fra i classici del Novecento si ricordano I Racconti del Maresciallo di Mario Soldati e Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Si arriva infine ai nostri giorni, con i romanzi di Andrea Camilleri e Gianrico Carofiglio, di Carlo Lucarelli e Giancarlo De Cataldo, dell’ospite Piero Colaprico e di altri ancora.