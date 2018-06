Conto alla rovescia per la seconda edizione del "Bike tour Trophy Akragas”

È stato presentato questa mattina, nel palazzo dei Padri Filippini di via Atenea, il secondo "Bike tour Trophy Akragas”, trofeo ciclistico del Mediterraneo, sesto gran tour Sicilia 2018 e 22esimo Campionato di Gran fondo strada. L'evento sportivo partirà, domenica 10 giugno alle 9, dal viale della Vittoria, altezza Villa Bonfiglio. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato da “Asd Concordia”, federata con la Lega ciclistica in collaborazione con il Lions Club e il Leo Club Agrigento Host.

"Il Lions Club nuovamente si interessa di sport, - commenta Antonio Calamita, presidente Lions Club Agrigento - strumento che consideriamo importante sia per il benessere personale che per il per turismo. Stimiamo per questo evento la partecipazione di tre-quattrocento atleti. Sono numeri importanti”.

"È il secondo anno che organizziamo questa manifestazione, inserita questa volta nel grand tour Sicilia - spiega Salvatore Pace, presidente Asd concordia - . Il percorso della gara si dividerà in due: una mediofondo di 76 chilometri e una granfondo 110 chilometri. La partenza è dal viale della vittoria, poi seguirà un percorso cicloturistico, scendendo dalla via Panoramica dei Templi, attraversando poi San Leone, lungo il viale delle Dune, per poi salire verso Favara, Castrofilippo, Naro fino ad arrivare a Canicattì, da dove inizieranno le due tappe. Invogliamo la gente a fare sport, sia perché è salutare, sia utile, come in questo caso, a far conoscere le bellezze agrigentine”.

Queste le strade interessate: viale della Vittoria, via Crispi, via Passeggiata archeologica, via Crescente, lungomare Falcone–Borsellino, viale delle Dune, viale Cannatello, viale Sciascia, statale 115, provinciale 3, via Berlinguer, statale 122, statale 410 di Naro, via Fasci siciliani, statale 123, provinciale 59, provinciale 12, statale 410 di Naro, via Diaz, statale 576 di Furore, via Sciascia, via Panoramica dei templi, via Gramsci, viale della Vittoria.