Stabilizzazione degli ex Lsu della scuola: sit-in in Prefettura

Anche ad Agrigento i lavoratori ex Lsu/Ata aderenti all’Unione sindacale di base hanno aderito allo sciopero nazionale indetto per chiedere l’emanazione del decreto interministeriale di attuazione della Legge di bilancio del 2018. Sostanzialmente si tratta di una norma che prevede la fine del sistema degli appalti delle pulizie nelle scuole e, dopo anni e anni di precariato, l’assunzione definitiva dei lavoratori negli organici degli istituti dal 1° gennaio 2020. In mattinata, il sit-in del personale precario, si è svolto dinanzi la Prefettura.

Il segretario provinciale Usb, Aldo Nucci, ai microfoni di AgrigentoNotizie, si dice fiducioso sulla stabilizzazione dei precari. “Ho sentito il neo ministro del Lavoro – dice il sindacalista – dovremmo avere una soluzione entro questo mese”.