Risparmiatori consapevoli: Poste italiane avvia il progetto di educazione finanziaria

E’ noto che gli italiani, oltre ad essere un popolo di santi, poeti e navigatori, tendenzialmente siano anche degli ottimi risparmiatori, anche se in tempi di crisi bisogna stringere molto la cinghia per riuscire a farlo. Ma soprattutto, per evitare spiacevoli sorprese, il risparmiatore deve, avere una competenza economica-finanziaria e rivolgersi a consulenti esperti e affidabili.

Da queste esigenze, nasce il progetto di “Educazione finanziaria” di Poste Italiane. Si tratta di veri e propri corsi, che si svolgono negli uffici postali e che sono rivolti ai cittadini. L’obbiettivo è quello di migliorare le loro competenze e aumentarne la consapevolezza nelle scelte di risparmio, investimento e conoscenza dei nuovi strumenti finanziari nell’era digitale.

Dopo Palermo e Catania è stata Agrigento la terza città siciliana ad avviare il progetto. Nell’ufficio postale centrale di piazza Vittorio Emanuele, fino a martedì prossimo 24 settembre, lezioni speciali di economia per cittadini in sessioni della durata di mezz’ora ciascuna. Oltre che ad Agrigento, il progetto di “Educazione finanziaria” sarà presentato anche a Roma, Empoli, Bergamo, Padova e Potenza.