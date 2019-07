"Ha reso la città universale": gli empedoclini commossi ricordano Nenè Camilleri

E’ lutto a Porto Empedocle, la comunità si stringe attorno al dolore dei familiari del maestro Andrea Camilleri. “Ha reso questa città universale” – dice il sindaco Ida Carmina che, simbolicamente, ha reso omaggio allo scrittore deponendo un mazzo di rose rosse ai piedi della statua del commissario Montalbano.

In via Roma, il salotto di “Vigata”, è ancora vivo il ricordo di “Nenè” così era chiamato Andrea Camilleri nella sua città. In molti lo ricordano passeggiare per il centro e incoraggiare i giovani empedoclini a non fermarsi.