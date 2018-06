Bando per la ricostruzione del ponte Petrusa, Saia: "Le proteste? Sono servite"

Importanti passi avanti per la ricostruzione del viadotto Petrusa. Il ponte è chiuso da 17 mesi. Proteste, ma anche tavole rotonde per riuscire a trovare una soluzione imminente. Oggi, la novità. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo ai lavori per il ponte sulla strada statale 122 “Agrigentina”. Lo ha reso noto l'Anas. I lavori di ricostruzione del viadotto prevedono un investimento di oltre 2 milioni e 700 mila euro e una durata dell’intervento pari a 300 giorni.

A commentare il passo avanti è stato Maurizio Saia, segretario della Cisl. “Non sapevo nulla. Sono contento che le nostre proteste siano servite a qualcosa. Ci vorrà del tempo è vero, abbiamo fatto diversi incontri in Prefettura – ha detto Saia ad AgrigentoNotizie – speriamo bene. Se i lavori dovessero iniziare nei tempi previsti, ci vorrà almeno un anno, L’Anas aveva deciso arbitrariamente di potere fare a meno di questo viadotto, non era neanche in progetto. Dopo le nostre proteste tutto è cambiato”.