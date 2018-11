Viabilità, Firetto: "Nessuna risposta concreta da parte del ministro Toninelli"

C'è stato spazio anche per un po' di polemica politica al termine dell'incontro tra i sindaci del territorio, i deputati del Movimento 5 Stelle (che erano tra il pubblico) e il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Soggetti della "singolar tenzone" verbale e a distanza, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto e il vicepresidente Ars del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri.

"Abbiamo illustrato le problematicità che attraversano la provincia di Agrigento - ha detto Firetto commentando l'incontro - ma aspettiamo delle indicazioni precise su ciò che il ministro Toninelli e il suo Governo intendono fare per questa provincia.... Ci sentiamo dire sempre la stessa minestra: quelli che ci hanno preceduto non hanno fatto bene. Il problema è che le emergenze sono oggi e vorremmo capire quelli che governa adesso come le intende risolvere. Su temi come il viadotto Akragas, la Statale 640, la 189 Agrigento - Palermo, non abbiamo avuto nessuna risposta - ha continuato Firetto - così come sul cosa fare dei danni subiti dai comuni con il maltempo. Su tutte queste vicende speriamo arrivino risposte una volta archiviate le questioni su chi c'è stato prima e non ha fatto bene". Parole carpite dal portavoce di Giancarlo Cancelleri, che si trovava alle spalle di Firetto, e che hanno provocato una dura reazione da parte del parlamentare regionale. "Il ministro Toninelli - ha spiegato - ha voluto toccare con mano quello che gli abbiamo raccontato a parole, ovvero un vero scenario di guerra. Questa terra - ha attaccato - è stata dimenticata da quei soggetti che oggi, facendo i sindaci, si lamentano di questo Governo, mentre non facevano nulla quando i loro partiti erano alla guida della nostra regione".

Per dovere di cronaca, è stato chiesto anche a Toninelli di rispondere alle accuse di Firetto ma il ministro ha spiegato che l'intervento del sindaco aveva avuto un tenore molto diverso dalle dichiarazioni fatte alla stampa. Fatto confermato dallo stesso Firetto, indirettamente, dato che solo pochi minuti fa il suo portavoce ha diffuso una nota che riportiamo: "'Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i Comuni terremotati “siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal maltempo in Sicilia', lo ha chiesto il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, intervenendo oggi pomeriggio in Prefettura all'incontro dei sindaci con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli. 'Il calcolo è ancora in corso e sta già rivelando cifre consistenti rispetto alle prime sommarie valutazioni. Le aree colpite si estendono ben oltre la foce del fiume Akragas'".