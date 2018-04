La Fortitudo di scena al PalaDozza, Ciani e Mayer: "Noi, senza pressione"

Al PalaDozza senza paura, è questo il monito che parte da Agrigento. Il direttore sportivo Cristian Mayer ed il coach Franco Ciani, hanno presentato la Gara 1 dei play off. La partita si giocherà lunedì 30 aprile alle 20 e 30. “Non abbiamo pressioni – ha detto Mayer – non capisco chi ha l’ansia dei play off. E’ una competizione bellissima. Hai solo un obbligo: vincere”. Dello stesso avviso è Franco Ciani: “Non abbiamo particolari pressioni, se non quella di potere sfiorare un’impresa. Pozzecco? Lo conosco bene, tra di noi c’è stima e affetto reciproco”.