Pista di pattinaggio chiusa e fondi per la festa di San Calogero, ecco come si sta muovendo il Comune

Se ne parla dall'estate dell'anno scorso, da quando la pista di pattinaggio è stata chiusa per ragioni di sicurezza. Nulla però, nel frattempo, è cambiato. E alla base non c'è che un problema: la mancanza di soldi. "Quella è un'area demaniale per la quale il Comune in passato pagava un canone. Canone che non è stato più pagato - ha spiegato il sindaco Lillo Firetto - perché dona l'idea di essere ospiti a casa propria. L'intervento deve essere radicale, ci sono problemi di sicurezza della recinzione e c'è un costo da sostenere. Il Comune chiederà al Demanio di poter intervenire e abbiamo allestito una scheda progettuale da presentare in un prossimo bando dell'assessorato regionale alla Famiglia per poter intervenire. I tempi non sono determinati dal Comune di Agrigento. La cosa che va chiarita - ha concluso - era l'indisponibilità delle risorse finanziarie per potervi fare fronte".

Firetto, stamani, ha parlato anche della tassa di soggiorno e dei soldi - 13 mila euro - che verranno utilizzati per far fronte ai festeggiamenti in onore di San Calogero. "Il Comune, con il blocco posto dal collegio dei Revisori dei conti e visto che siamo monitorati dalla Corte dei Conti perché questo è un Comune che ha 43 milioni di euro di debiti, non è nelle condizioni di poter fare quello che faceva 10 anni fa quando non c'era l'armonizzazione contabile - ha spiegato - . Accade, allora, che l'unica via per poter dare un contributo alla festa di San Calogero era nei dodicesimi a valere sulla tassa di soggiorno. San Calogero non è solo la festa del patrono della città, ma è storia, cultura, tradizione. A chi pensa che non sia giusto dare un contributo attraverso la tassa di soggiorno - conclude Firetto - schiero un fatto: è un evento culturale che fa parte della cultura della città e anche della promozione della città".