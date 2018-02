Pietro Grasso: "Qui il problema è la mafia, bisogna trovare gli investimenti per risarcire i cittadini dei costi dell'illegalità"

"Nel Paese si parla di coalizioni, alleanze e si perde di vista quelli che sono i problemi principali. Sono al Sud, sono ad Agrigento e qui il problema è la mafia, la lotta alla criminalità organizzata e un costo dell'illegalità che bisogna risarcire ai cittadini. Il primo obiettivo è di mettermi insieme ai miei ministri delle Finanze e dell'Economia per cercare di trovare le risorse per dare investimenti al Mezzogiorno, al Sud, per risarcirli dei costi dell'illegalità che qui si fanno sentire parecchio". Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di "Liberi e Uguali", ha, naturalmente, le idee chiare e piuttosto che pensare alle sfaccettature della politica pensa già a quali sono le vere emergenze e quali le soluzioni per affrontarle e risolverle.

"Non abbiamo timori di partiti, portiamo avanti le nostre idee, i nostri valori, i nostri principi: la priorità del lavoro, della sanità, del diritto allo studio, dell'ambiente, di una economia circolare - ha spiegato Grasso - . Penso che abbiamo una credibilità di fronte a programmi e proposte che è un gioco a chi le spara più grosse. Facciamo proposte serie, concrete, con i dovuti finanziamenti".