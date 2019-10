Palazzo di piazza Cavour e rischio crollo, pompieri al lavoro per eliminare i pericoli

I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento - sono stati fatti rientrare in servizio 10 pompieri - sono al lavoro, da questa mattina, per la messa in sicurezza del palazzo di piazza Cavour. Dopo le prime operazioni fatte ieri pomeriggio, subito dopo il crollo del secondo cornicione, da stamani i pompieri sono - con tanto di autoscala - di nuovo all'opera. Stanno raggiungendo i vari punti critici: quelli da dove si rischiano ulteriori cedimenti e distacchi. Tutti i calcinacci e i pezzi che rischiano di abbattersi al suolo vengono lentamente, e con tutte le precauzioni del caso, fatti cadere sul selciato. Un lavoro delicatissimo: i pompieri - questa è, al momento, l'idea - resteranno all'opera almeno fino al tramonto, se non oltre.