Il sequestro di 30 tonnellate di "erba", distrutta la piantagione di canapa indiana

Il Gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, dopo l’interrogatorio di garanzia, ha convalidato i tre arresti e – su richiesta del pubblico ministero Emiliana Busto, titolare del fascicolo d’inchiesta, - ha disposto il carcere per tutti gli indagati. L’inchiesta è quella – denominata “Green River” – sulla scoperta, nelle campagne di Naro, quasi al confine con Campobello di Licata, non soltanto della maxi piantagione di canapa indiana – oltre 10 mila le piante ritrovate – ma anche due casolari utilizzati come essiccatoio e laboratorio di confezionamento.

Tre le persone, fra cui un dipendente comunale di Canicattì, che mercoledì scorso vennero arrestate.

Ieri, dopo ben 48 ore ininterrotte di lavoro - con trattori e pale meccaniche - si sono concluse le operazioni di distruzione della piantagione di canapa indiana. I carabinieri della compagnia di Licata hanno faticato a lungo per eliminare tutto: piante, alte da un metro e mezzo a due metri, e germogli. La canapa indiana era stata sistemata fra i filari degli alberi di cachi. Per ogni fila di albero da frutta ve ne erano due di canapa indiana.