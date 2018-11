Alluvioni, frane e rischio sismico: l'amministrazione illustra il piano di protezione civile

Il sindaco Lillo Firetto, l'assessore comunale Gabriella Battaglia e il responsabile della Protezione civile comunale Attilio Sciara hanno illustrato i dettagli del piano di protezione civile, questo pomeriggio, alla chiesa Madonna di Fatima di via Callicratide. Sono stati spiegati i rischi del territorio. "Abbiamo il rischio sismico, il rischio frane e ora pure il rischio alluvione - ha spiegato l'assessore Gabriella Battaglia - e il cittadino deve sapere come comportarsi. Questo ciclo di incontri serve a spiegare quello che il Comune fa per informare i cittadini, dopo aver avuto da parte della Regione l'allerta meteo, e il cittadino deve sapere come comportarsi nel caso di evento calamitoso".

In ogni parrocchia verranno lasciate delle mappe in cui vengono indicati i centri di raccolta e le aree d'accoglienza. "L'area di prima raccolta è quella dove la gente arriva - ha spiegato Gabriella Battaglia - in caso di fuga, mentre le aree di accoglienza sono quelle dove verrebbero montate le tende della Protezione civile in caso di danni molto seri".

Il prossimo incontro è stato calendarizzato per martedì 20 novembre alla parrocchia di Montaperto