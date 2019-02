Petizione online per chiedere il ripristino dell'area giochi di piazza Cavour: sono già oltre 800 le firme

Spostata dalla sua originaria collocazione, vandalizzata e attualmente inutilizzabile. Questa, in sintesi, è la trste storia dell'area giochi di piazza Cavour.

L'amministrazione comunale aveva deciso di trasferire i giochi per bambini dalla piazza che si affaccia sul viale della Vittoria alla vicina villa Bonfiglio. Dopo la collocazione nel parco urbano però, gli stessi giochi sono stati presi di mira dai soliti vandali che li hanno danneggiati a tal punto da indurre il Comune a disporne l'inibizione.

La mancata fruizione di un'area giochi nel cuore della città ha indotto un gruppo di cittadini a lanciare una petizione on-line per chiedere al sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, di ripristinare lo spazio ludico di piazza Cavour e di dotare la zona di telecamere di sorveglianza. Sono oltre 800 i cittadini che hanno sottoscritto l'istanza immessa in rete dall'agrigentino Alfonso Cartannilica.

"Egregio signor sindaco - si legge nella petizione - esisteva un'area giochi per bambini in piazza Cavour, molto utilizzata dalle famiglie come luogo di aggregazione per grandi e piccini, che per la sua ubicazione e soprattutto per la sua struttura resta fruibile tutti i giorni e tutte le stagioni. L’area di villa Bonfiglio scelta - continuano le premesse della petizione - è poco illuminata, lontana da vie di passaggio, scarsamente videosorvegliata e inutilizzabile dopo la pioggia perché i giochi sono posizionati su un terreno sabbioso. Le chiediamo - concludono il promotori - il ripristino dell'area giochi per bambini in piazza Cavour e la collocazione di un opportuno sistema di videosorveglianza nella stessa area, per scoraggiare eventuali danneggiamenti futuri".