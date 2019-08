Il "cimitero" degli elettrodomestici esiste, contrada San Benedetto tra rifiuti e pericoli

Ennesima discarica abusiva di rifiuti speciali sulle strade agrigentine, in contrada San Benedetto, agglomerato industriale di Favara , Aragona e Agrigento, ai margini della carreggiata che conduce all’ospedale San Giovanni Di Dio, si è formato un vero e proprio cimitero degli elettrodomestici e non solo.

Nonostante la centralità del sito, con l’arteria densamente trafficata, ignoti, scaricano tranquillamente non solo la spazzatura domestica ma anche rifiuti ingombranti e pericolosi, alcuni dei quali, tra le altre cose, che previa richiesta, potrebbero essere ritirati gratuitamente a domicilio dagli addetti al servizio di raccolta.

L’elevato numero di frigoriferi e televisori farebbe pensare ad autori del settore, ma ovviamente non sta a noi indagare sui responsabili. Gli autori di tali scempi, trattandosi di rifiuti speciali, rischierebbero, non solo la normale sanzione per chi abbandona i rifiuti in strada ma anche il carcere secondo quanto previsto dalla normativa sugli ecoreati. Non solo, la Legge prevede pene detentive e pesanti sanzioni anche per chi omette la bonifica dei luoghi.