Gregge di pecore in giro per il centro storico, il video impazza sul web

Un gregge di pecore pascola in pieno giorno, lo fa in una dei quartieri più popolosi della città. Gli animali erano in “libera uscita” in piazza don Bosco, nel quartiere della “Birrirria”.

Tanti i residenti che si sono accorti del gregge, che indisturbato ha pascolato in pieno centro. Parte dei residenti si sono anche indignati, ed hanno deciso di filmare tutto. Il video, adesso, impazza sul web.