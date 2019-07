Protagonismo civico in spiaggia: associazioni donano passerella per l'accesso dei disabili

Il Rotary club di Agrigento dona una passerella per il libero accesso dei diversamente abili in spiaggia a San Leone. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'associazione "Nuove Ali" e la Federazione nazionale nuoto paralimpico, mira all'abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi, i soggetti coinvolti, tra i quali anche il Comune di Agrigento che ha curato la progettazione della passerella, hanno siglato un protocollo d'intesa.

Il tappeto ligneo, che consentirà il passaggio delle carrozzine, è in fase di allestimento presso la seconda spiaggia del viale delle Dune. Presto, sull'arenile saranno riservati anche degli spazi ai diversamente abili e ai loro accompagnatori che potranno anche godere di una speciale carrozzina che consentirà loro di poter entrare direttamente in acqua. "Il messaggio che vogliamo lanciare - dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l'assessore comunale Gerlando Riolo - è quello che tutti devono avere la possibilità di fruire delle bellezze che la città può offrire".