L'omicidio di Palma di Montechiaro, il cerchio si stringe su due familiari della vittima: il suocero e il cognato

Ci sarebbe stata una lite in via Palladio, a Palma di Montechiaro. Ed è a margine della furibonda discussione che qualcuno ha esploso almeno un paio di colpi d'arma da fuoco. A perdere la vita è stato Ignazio Scopelliti, 45 anni, disoccupato. I carabinieri, in questi minuti, sembrano stringere il cerchio su alcuni dei familiari della vittima. Si tratta di due persone che subito dopo il delitto, assieme ad altre, sono state portate in caserma per essere interrogate. Il delitto pare che sia maturato nell'ambito di dissapori familiari. Fra la vittima e la moglie era in corso una separazione. Una separazione che l'uomo però pare non accettasse, tentando anzi di riavvicinarsi e di recuperare - anche in maniera maldestra - la relazione coniugale.

Il suocero e il cognato, in questo momento, sono in caserma e il pubblico ministero Emiliana Busto sta valutando la loro posizione. I due uomini, ieri sera, avevano denunciato Scopelliti per l’ennesima volta accusandolo di molestie e violenze nei confronti di sua moglie. L’ipotesi investigativa privilegiata in questa fase è che il suocero e il cognato, questa mattina, abbiano deciso di porre fine nel peggiore dei modi, probabilmente al culmine di un litigio, al contrasto familiare.



Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, coordinati dal Pm di turno Emiliana Busto.