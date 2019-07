L'inchiesta sul veliero "Alex", il legale: "L'onorevole Palazzotto sta documentando tutti i passaggi"

Il deputato Erasmo Palazzotto, capo missione di "Alex": la barca a vela della Ong "Mediterranea Saving Humans", e i suoi legali di fiducia: gli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, si sono detti soddisfatti dell'interrogatorio iniziato in Procura ad Agrigento nel primo pomeriggio e che continuerà anche domani mattina. "L'onorevole ha risposto a tutte le domande. Non c'è stato alcun momento di difficoltà perché la vicenda è lineare: è stato fatto di tutto per aiutare gente in difficoltà e questo è quello che l'onorevole Palazzotto sta raccontando in maniera puntuale, precisa e documentando tutti i passaggi" - ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie l'avvocato Lanfranca - .