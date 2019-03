L'ultima domenica del Mandorlo in fiore, arriva il maxi schermo in piazza Cavour: ecco cosa cambia

Manca poco alla chiusura della 74esima edizione del Mandorlo in Fiore, si prevedono consistenti flussi di visitatori per la sfilata della domenica mattina e per la cerimonia conclusiva al Tempio della Concordia.

Per questo motivo, alla vigilia dell'ultimo della kermesse, l'assesore comunale al Traffico, Gabriella Battaglia e il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Giuseppe Parello dai microfonidi AgrigentoNotizie, ricordano quali sono le regole da ripettare per un corretto svolgimento della festa.