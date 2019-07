"E' un uomo d'onore, femmine e bambini non si toccano": le intercettazioni

Gli inquirenti hanno intercettato le conversazioni tra i sodali dell'organizzazione criminale. Nel primo dialogo del video doffuso dai carabinieri, è evidenziata la caratura criminale di Giovanni Lauria "che in qualità di portavoce di Giuseppe Falsone Giuseppe, è stato protagonista di dinamiche associative di assoluto rilievo che hanno visto coinvolti i massimi vertici di cosa nostra siciliana".

Nel secondo momento di conversazione invece, un esponente della criminalità organizzata calabrese, lamenta di non aver ricevuto il pagamento per la fornitura di droga e chiede l’aiuto a Giacomo Casa (esponente della famiglia di Licata), sottolineando come i calabresi, nutrendo rispetto per l’autorità criminale del Lauria, non intendano procedere autonomamente al regolamento di conti con il soggetto siciliano insolvente. Nel terzo dialogo intercettato invece, Giovanni Mugnos e Lucio Lutri sottolineano la necessità di non utilizzare i telefoni in quanto intercettabili (quindi pericolosi come “bombe”) Nell'ultima coversazione diffusa dai militari dell'Arma, emergono invece le caratteristiche criminali di Giovanni Lauria : in qualità di mafioso “vecchio stampo”, il ‘professore’ rispetta le regole della “vecchia mafia” (quali il disprezzo per il traffico di droga e il divieto di uccidere donne e bambini) ma, nel contempo, è inflessibile nel punire chi si è reso responsabile di una mancanza.