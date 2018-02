Controllo dei videopoker e delle slot machine: ecco cosa privilegiavano gli indagati del blitz "Opuntia"

"Sono stati delineati sia i ruoli direttivi ed organizzativi che le affiliazioni. Gli interessi erano per gli appalti pubblici, per le estorsioni, ma anche il controllo dei videopoker e delle slot machine". Lo ha spiegato il colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dell'Arma di Agrigento, durante la conferenza stampa tenuta per illustrare i dettagli dell'operazione antimafia "Opuntia". Sette le ordinanze di custodia cautelare in carcere che sono state eseguite dai militari dell'Arma della compagnia di Sciacca. Gli indagati dovranno rispondere di associazione di tipo mafioso, aggravata dall’uso delle armi.

"L'attività è stata portata a termine dai carabinieri dopo una indagine iniziata nel 2014 e che ha disarticolato la famiglia mafiosa di Menfi che si era riorganizzata dopo l'operazione del 2008: 'Scacco Matto' - ha aggiunto il colonnello Giovanni Pellegrino - . Ed è un'attività che arriva dopo 20 giorni dalla precedente operazione denominata 'Montagna'".