I carabinieri si uniscono al dolore dei vigili del fuoco per le vittime di Quargnento

La tragedia avvenuta in provincia di Alessandria, costata al vita a tre vigili del fuoco ha destato dolore e commozione anche ad Agrigento. In mattinata, il Comando provinciale dei carabinieri, con in testa il colonnello Giovanni Pellegrino, ha voluto rendere omaggio alle tre vittime dell'esplosione di Quargnento. Il primo ufficiale dell'Arma si è recato nell sede del Comando provinciale dei pompieri di Villaseta dove ha deposto un mazzo di fiori ai piedi del monumento ai vigili caduti e ha porto le proprie condoglianze ai colleghi dei tre uomini deceduti.

Bandiere a mezz'asta in segno di lutto e sirene dei mezzi di soccorso spiegate per rendere omaggio a questi servitori dello Stato che quotidianamente mettono a rischio la propria vita a garanzia della pubblica incolumità.