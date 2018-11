Nuova edizione della mostra ornitologica, Cucchiara: "Esemplari bellissimi e di razza"

Tredicesima mostra ornitologica nazionale “Città di Agrigento”. L’evento ha raccolto migliaia di esemplari che sono stati esposti, allo Sport Village. Da venerdì 16 a domenica 18 novembre, per una “mostra” più che mai speciale.

“Abbiamo avuto allevatori da tutta la Sicilia – ha fatto sapere Francesco Cucchiara, presidente dell’associazione ornitologica di Agrigento -. Sono in tutto 1500 soggetti esposti e pronti ad incantare i visitatori. In mostra abbiamo anche dei campioni di razza. In città sono presenti tutte le specializzazioni. Gli allevatori ci hanno onorato con la loro presenza e siamo sempre di più in aumento”.