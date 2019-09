Gli agricoltori dicono "No" alla realizzazione dell'impianto per la produzione di bioetanolo: sit-in di protesta in contrada Grottarossa

In occasione della giornata mondiale pe la cura del creato, gli agricoltori agrigentini e nisseni del comitato "Difendiamo Grottarossa" hanno dato vita ad un sit-in di protesta contro la realizzazione di un impianto per la produzione di gas biometano che dovrebbe sorgere in una zona a forte vocazione agricola, ubicata al confine delle province di Agriegnto e Caltanisseta. Alla manifestazione, erano presenti tra gli altri anche il segretario nazionale Udc, Lorenzo Cesa, il coordinatore regionale del partito, Decio Terrana e il deputato regionale, nonchè presidente della commissione salute all'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

"La salute è un diritto che va rispettato e salvaguardato - dice l'esponente centrista che aggiunge - come commissione alla Salute e insieme al commitato,chiederemo l'accesso agli atti che hanno portato all'approvazione del progetto industriale e insieme ad un tecnico - conclude - vogliamo conoscere quali sono i rischi che tale impianto potrebbe cagionare".