Maltempo, centro storico avvolto dalla nebbia e Villaggio Mosè al buio

Ieri sera la città era spaccata in due. In pieno centro cittadino, comprese le vie del centro storico, la nebbia era più che mai fitta. Un fenomeno insolito per Agrigento che ha lasciato gli agrigentini di stucco. Se il centro cittadino era avvolto da nebbia al Villaggio Mosè la storia era diversa.

Si, perché, dalle 21 in poi è stato buio pesto. Per qualche ora, al viale Leonardo Sciascia, è stato black out. In difficoltà le attività commerciali, come supermercati e ristoranti.

Le strade erano completamente al buio ed i pedoni si facevano luce come meglio potevano. La situazione è durata per qualche ora. Intorno alle 22 tutto è tornato nella normalità.