Eccellenze tra i banchi di scuola, al liceo Leonardo l'indirizzo di "Biologia con curvatura biomedica"

Potenziare lo studio delle discipline biomediche negli studenti di scuola superiore che dopo il diploma, decideranno di iscriversi nelle facoltà di medicina. Questo, in sintesi è lo scopo del ministero dell’Istruzione che in 130 licei, ha istituito l’indirizzo “Biologia con curvatura Biomedica”.

Fra gli istituti che hanno aderito all’iniziativa c’è anche il liceo scientifico “Leonardo” di Agrigento. Per favorire l'acquisizione di competenze in campo biologico, mediante l'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, e di orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario, il ministero ha siglato un accordo con la federazione degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Oggi nella sede agrigentina dell’ordine dei medici, il dirigente scolastico del liceo “Leonardo”, Patrizia Pilato e il presidente provinciale dell’ordine, Giovanni Vento hanno siglato la convenzioneper le attività di laboratorio che verranno effettuate anche da medici, nell’istituto del viale della Vittoria.

Tra i vantaggi del nuovo indirizzo di studio, potrebbe esserci anche quello del libero accesso alle facoltà di medicina, senza dunque superare i temuti e selettivi test d’ingresso.