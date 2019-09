Utopia Fest, nel quartiere Esseneto un murales in memoria dei migranti morti in mare

Utopia Fest, il festival che ad Agrigento celebra il paesaggio, è anche street art, da questa mattina, writer in azione in tre aree urbane. In via Manzoni, sul prospetto della palazzina del numero civico 203, “Setter” lavora al murales “Salvami. “Si tratta di un monito /monumento – ci dice il direttore artistico, Andrea Tripaldi – ai tanti morti dei naufragi che avvengono nel Mediterraneo. Lo scopo – ha aggiunto Tripaldi – è quello di ricordarci che Agrigento è nata grazie ad un miscuglio di popoli e che è importante, oggi, ricordare e che non bisogna mai rifiutare chi ci pare diverso”.

Un manifesto all’accoglienza dunque quello che prende forma nella palazzina limitrofa allo stadio Esseneto. Altri due murales saranno realizzati rispettivamente in via Europa, dal tema “restiamo umani” e in via Crispi che vedrà i simboli della città, dalla su fondazione ad oggi. Le opere saranno completate entro domenica prossima 8 settembre, giorno quest’ultimo di chiusura di “Utopia fest”.