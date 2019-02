Reddito di cittadinanza, nell'Agrigentino ne hanno diritto in 27 mila

Sono circa 27 mila le persone della provincia di Agrigento che possono presentare istanza per il reddito di cittadinanza. Il dato è emerso durante l'incontro promosso dal Movimento Cinque Stelle negli spazi Temenos, per illustrare ai cittadini i benefici introdotti dal governo per garantire un sostegno alle persone che versano in condizioni di disagio economico.

Reddito di cittadinanza e non solo, i parlamentari pentastellati Marinello, Sodano e Perconti infatti hanno fornito spiegazioni anche in merito alla riforma delle pensioni, la cosiddetta "quota 100" ovvero, il punteggio che deve essere ottenuto sommando gli anni di anzianità ai contributi versati.