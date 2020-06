Mototerapia, in città arriva Vanni Oddera il campione di motocross che regala sorrisi ai bambini disabili

“Far provare l’ebrezza della velocità anche ai bambini che per loro sfortuna, non possono salire in sella ad una moto”. Gli effetti terapeutici delle emozioni in moto, da diversi anni, sono stati sperimentati dal campione di motocross e freestyler ligure, Vanni Oddera che, con la sua “mototerapeia”, offre giornate di gioia ai bambini disabili.

La carovana di Vanni, che gratuitamente regala emozioni ai diversamente abili, oggi ha fatto tappa ad Agrigento, nello specifico, sul porticciolo di San Leone dove i ragazzi dell’associazione Annffass di Favara, hanno avuto l’occasione di salire sulle potenti moto da cross elettriche. Attività terapeutica con un occhio di riguardo anche per l’ambiente e soprattutto, nel rispetto delle norme di igiene volte a prevenire il rischio del contagio da Coronavirus. Dopo ogni giro, le moto utilizzate, sono state sanificate per garantire la sicurezza sanitaria dei centauri.

Il tour agrigentino di “mototerapia” di Vanni Oddera, che ha in Rosario Farruggia il referente locale, domani pomeriggio, giovedì 11 giugno, farà tappa anche nella zona portuale di Licata.