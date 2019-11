La mostra dell'Arma arriva in città, il comandante Pellegrino: "Momenti importanti di incontro con la comunità"

Ritorna ad Agrigento nell’info point del Libero consorzio comunale di “Porta di Ponte”, la mostra dedicata alla storia dell’Arma dei carabinieri. All’interno del chiosco, ci sono alcune uniformi storiche, diversi cimeli d’epoca ma ci sono anche gli strumenti, che i militari della sezione investigativa e scientifica, utilizzano per rilevare le scena di un crimine. L’esposizione, promossa dal comando provinciale dell’Arma è particolarmente apprezzata soprattutto dalle giovani generazioni, diverse infatti sono state le scolaresche in visita.

“I Carabinieri – dichiara ai microfoni di AgrigentoNotizie il comandante provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino – hanno il piacere di incontrare la comunità con un momento di comunione rappresentato dalla nostra esposizione. Ci fa piacere – aggiunge – la presenza di molti studenti, per noi sono momenti molto importanti”. La mostra, è visitabile gratuitamente fino a martedì 5 novembre.