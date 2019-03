La morte di Tusa, il ricordo del sindaco Firetto: "E' stato un amico di questa città"

Anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, dal palco del Mandorlo in Fiore ha voluto ricordare l'assessore Sebastiano Tusa.

"Un amico - ha detto - di questa città che ha seguito con grande attenzione il percorso di crescita culturale che in questi anni

si è messo in moto. Anche il segno di questa manifestazione - ha aggiunto Firetto - dice di come si stia lavorando nella direzione giusta e Sebastiano è stato sempre attento, non ha mai fatto mancare la sua voce, il suo consiglio e soprattutto il suo equilibrio."