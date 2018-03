Seicento chili di minestra in onore di San Giuseppe, don Enzo: "Una tradizione gioiosa"

Minestra per tutti oggi ai piedi della Chiesa San Giuseppe. Piatti alla mano e prelibatezza tipica di giornata, per un evento voluto da don Enzo Fazio. La minestra di San Giuseppe è stata realizzata dagli alunni dell’istituto “Nicolò Gallo”, indirizzo alberghiero. Alla giornata grandi e piccoli si sono messi in fila per gustare l’ormai tradizionale pasto di San Giuseppe. “E’ stato un momento bello e di condivisione – ha detto don Enzo – ormai questo evento è diventato una tradizione”.

All’iniziativa anche Antonello Iacono Manno, del “Nicolò Gallo” di Agrigento. “Nella minestra troviamo verdure di stagione e legumi secchi – dice – abbiamo realizzato seicento chili di minestra”.