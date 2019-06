Minacce di morte al procuratore Patronaggio, il grido del sit-in: "Vogliamo legalità e trasparenza"

“Abbiamo organizzato questo sit-in perchè i cittadini hanno necessità di chiarezza e di giustizia. Siamo qua per dire al procuratore Luigi Patronaggio che gli siamo vicini e perchè vogliamo che Agrigento esca fuori da questi tunnel, siamo stanchi e come cittadini vogliamo legalità e trasparenza”. Così Gaetano Milioto, del coordinamento per l’acqua pubblica “Titano” che ha promosso il sit-in di vicinanza al procuratore capo di Agrigento. Sit-in che s'è svolto in via Mazzini, davanti l'ingresso del palazzo di giustizia di Agrigento dove - al quinto piano - ha sede anche la Procura della Repubblica.

Il procuratore capo, negli scorsi giorni, ha ricevuto una lettera di minacce di morte, rivolte anche a tre dei suoi quattro figli, accompagnata da un proiettile di piccolo calibro. All’iniziativa di solidarietà, stringendo striscioni e "agende rosse" fra le mani, hanno aderito diverse associazioni. Da registrare comunque, la poca presenza di autorità e cittadini.