Gruppo di migranti sulla statale 640, reduci da uno sbarco fantasma?

Degli automobilisti, nella serata di ieri, hanno avvisato alcuni migranti. Il gruppetto, probabilmente nord africani, si trovava lungola strada statale 640, nel tratto compreso la rotonda "Giunone" e il bivio di San Leone.

Non è escluso e appare assai probabile, che si tratti dell'ennesimo caso di "sbarco fantasma" avvenuto sul litorale dell'Agrigentino. Al momento sono diverse le ipotesi. I migranti, infatti, potrebbero fare parte del gruppo di persone arrivate nei giorni scorsi a Lampedusa e poi fatti sbarcare con un trasgherro a Porto Empedocle. Gli immigrati, come già accaduto in passato, raggiungono la stazione a piedi per proseguire il loro viaggio in pullman.