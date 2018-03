Mezza maratona della Concordia, Calamita: "Momento di festa e sport"

Domenica sarà il giorno della quindicesima "Mezza maratona della Concordia", evento sportivo valido anche come undicesimo trofeo Mimmo Gareffa e primo trofeo Irene Grenci. Ben 1.057 gli iscritti. Numeri da record per quella che è la mezza maratona più amata e spettacolare dell'intera isola: c'è il passaggio all'interno della Valle dei Templi.

La manifestazione, che apre il 17esimo "Grand prix regionale di maratonine", è stata presentata questa mattina dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, insieme ai responsabili dei vari enti promotori, coordinati dal presidente del Lions Club Agrigento Host, Antonio Calamita. Ad organizzare l'evento è il gruppo sportivo Valle dei Templi Agrigento, in collaborazione con il Lions club Agrigento Host e il comitato regionale Acsi, sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune di Agrigento e dell’ente Parco Valle dei Templi.

“Sarà ancora una volta – sottolinea Calamita – un momento di festa e di sport, non solo per i partecipanti ma anche per le loro famiglie e per i turisti, oltre che per gli agrigentini, che domenica prossima gratuitamente potranno attraversare la nostra zona archeologica".

“Anche quest’anno – continua il presidente dei Lions – nonostante la coincidenza con le elezioni politiche, abbiamo avuto un notevole numero di iscrizioni: è il sintomo di un interesse ormai diffuso per una manifestazione che fa bene alla salute dei partecipanti, ma che fa anche bene al turismo della nostra Agrigento".