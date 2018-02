Messa in sicurezza della cattedrale, il progettista Panzeca: "Via alle catene di contenimento"

Sono stati presentati oggi i lavori di manutenzione straordinaria della cattedrale di San Gerlando. Secondo quanto ha riferito il progettista Teotista Panzeca, ci vorranno in tutto 315 giorni. Le opere serviranno a consolidare e migliorare la cattedrale. "Si è usata una vecchia tecnica, cioè quella delle catene - ha detto il progettista - non abbiamo voluto mettere dei sensori o altro ancora. Possiamo monitorare tutto ogni minuto. Le catene utilizzate sono in tutto 38".

Alla giornata anche don Pontillo, definito dal "progettista", un parroco battagliero. "Risolveranno il problema della messa in sicurezza e per eventuali crolli sulla via Venticinque Aprile - ha detto padre Pontillo. E' un intervento che ci consentirà di lavorare serenamente sul colle. Era importante mettere in sicurezza il fabbricato. Solo così, possiamo restituire la cattedra al nostro cardinale, è un obiettivo importante".