Il Mandorlo in fiore unisce anche le religioni, una messa per tutti i culti

Un messaggio di pace in tutte le lingue e per tutte le religioni. La “preghiera interreligiosa I popoli per la pace” è stata celebrata questo pomeriggio da padre Giovanni Amico alla chiesa della Divina provvidenza.

Il parroco ha letto alcuni messaggi di pace in diverse lingue con i bambini dei vari gruppi folk che hanno interagito con grande partecipazione.