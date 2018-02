Violento incidente sulla strada statale 118, coinvolte quattro auto: sei feriti

Maxi incidente sulla strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali. L’impatto è stato violentissimo, le vetture coinvolte sono quattro. Sei i feriti tra cui anche un bambino.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le macchine coinvolte sono: Una Fiat Panda bianca ed una grigia, una Pegeout 208 ed una Nissan Quashquai.

Sul posto i vigili del fuoco ed e la polizia stradale, in supporto anche i carabinieri. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente, probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha fatto sìm che uno dei conducenti perdesse il controllo dell’automobile.

