300 nuove matricole al consorzio universitario, Di Maida: "E' la festa della rinascita"

Cerimonia di accoglienza al Consorzio universitario “Empedcole” di Agrigento delle circa 300 matricole che si sono iscritte ad uno dei quattro corsi di laurea attivi nella città dei Templi. Tanta era l’emozione nei volti dei giovani per l’avvio dell’impegnativo percorso universitario.

Il messaggio ai neo iscritti del rettore dell’università di Palermo, Fabrizio Micari, è stato: "Dovete credere nella formazione come veicolo di crescita umana, sociale ed economica. Lo studio richiede impegno e dedizione ma alla fine, lo studio paga”. Superata la crisi di iscrizioni per l’università agrigentina il nuovo anno accademico riparte dai corsi di laurea in: Architettura e Ambiente Costruito, Economia e Amministrazione Aziendale; Scienze dell’Educazione e Servizio Sociale.

Una permanenza, quello del polo decentrato dell’università di Palermo, che per molte famiglie agrigentine significa anche un importante contributo sul fronte della razionalizzazione delle spese necessarie per il mantenimento agli studi dei figli. “Oggi è un giorno importante – dichiara in merito il presidente del Cua, Giovanni Di Maida – non solo perché accogliamo le nuove matricole, ma anche perché festeggiamo la rinascita del Consorzio universitario”.

Anche il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto - da Roma dove ha presentato all’Anci, la “Carta di Agrigento” sui Beni culturali - esprime soddisfazione sulla rinascita del Cua. “Un momento particolare di rinascita di cui andiamo orgogliosi - ha detto - perché abbiamo sempre creduto fortemente senza mai dare ascolto a chi riteneva il salvataggio dell'università di Agrigento una missione impossibile”.