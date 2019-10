Sbarchi fantasma, Mareamico: “Le barche dimenticate inquinano il mare"

L'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico lancia l'allarme. Le imbarcazioni usate dai migranti per gli sbarchi fantasma vengono dimenticate.

"Questo peschereccio tunisino di circa 10 metri era arrivato, assolutamente indisturbato, qualche giorno fa a Capo bianco di Eraclea minoa - dice Mareamico - senza che nessuno dei circa 40 migranti fosse stato visto. Il giorno successivo allo sbarco la Capitaneria di Porto Empedocle era intervenuta per cercare di trainare la barca in un posto sicuro, ma ogni tentativo è stato vano. La barca è appena affondata, disseminando in un lungo tratto di costa rifiuti seriamente inquinanti".