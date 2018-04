Un gazebo "contro" l'operato di Firetto, Carlisi: "Stiamo raccogliendo delle firme, porteremo i numeri al Comune"

Marcella Carlisi contro l’operato del sindaco della città, Calogero Firetto. L’esponente agrigentina del Movimento 5 stelle, ha raccolto le firme per dare voce agli agrigentini scontenti dell’operato del sindaco, Firetto. Giovani e meno giovani, non si sono risparmiati. Diverse le firme raccolte.

“Stiamo raccogliendo le firme per la sfiducia al sindaco. La politica – ha detto il consigliere comunale, Marcella Carlisi - all’interno dell’aula è scombinata e assente. Firetto non ha interesse verso i cittadini, non c’è una corrispondenza tra i bisogni dei cittadini e la sua politica”.