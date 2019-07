La città marcia contro il razzismo, la porta voce di Mediterranea: "Morti? E' responsabilità di Europa e Italia"

Una marcia pacifica ha attraversato le vie principali della città. L'evento, utile a dire no al razzismo, ha coinvolto diverse associazioni. Da Agrigento un urlo per dire si ai "porti aperti". Diversi gli agrigentini che hanno voluto esserci, un sit in anti razzista che ha coinvolto tantissime persone.

Presente alla manifestazione anche una delegazione della Ong Mediterranea Saving Humans che ha attualmente sequestrate nel porto di Licata due imbarcazioni, nave Mare Ionio e la barca a vela Alex. “C’è una guerra – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie, Alessandra Sciurba, portavove della Ong - le persone scappano come possono è ogni morte è responsabilità di questa Europa e di questa Italia”.