Il Mandorlo in fiore verso il gran finale, i gruppi folk incontrano le istituzioni

Dopo l'accensione del tripode e la "Fiaccolata dell'amicizia", il Mandorlo in Fiore ha vissuto un altro momento della tradizionale kermesse, ovvero quello dei saluti istituzionali tra le autorità e le delegazioni dei gruppi partecipanti.

Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, unitamente al sindaco, Calogero Firetto e alla presenza delle autorità civili e militari della Provincia hanno accolto i gruppi nella sede governativa.

Durante la cerimonia di accoglienza, come da tradizione, è avvenuto anche lo scambio dei doni tra i gruppi e le autorità.

Altro momento ufficiale è previsto per domani, alle 10.30 presso la "sala Zeus" del palacongressi, con l’ambasciatore d’Egitto Hisham Badr, che incontrerà la stampa per parlare del “Festival del Mandorlo in fiore” come veicolo di pace tra i popoli.