Sfilano i carretti siciliani, una tradizione che non ha età: lo show conquista tutti

Agrigentini e non solo, migliaia di turisti hanno invaso la città dei Templi per la sfilata conclusiva della 74esima edizione del Mandorlo in fiore.

Ai gruppi, partiti da piazza Pirandello si sono aggiunti anche le bande ed i tradizionali carretti siciliani che hanno colorato di festa le strade del centro cittadino.

Un tuffo nel passato per una tradizione che non conosce età. La città sta vivendo una domenica unica, l’ultimo round di una kermesse che non ha deluso le aspettative.