Mandorlo in fiore, Syusy Blady: "Non vedo l'ora di partecipare al festival"

Syusy Blady - l'esuberaante artista bolognese diventata famosa per la conduzione di "Turisti per caso" - saluta Agrigento e, virtualmente, invita tutti al Mandorlo in fiore.

"Non vedo l'ora di partecipare al festival" - ha detto nel suo messaggio che sta già diventando virale. L'artista condurrà gli spettacoli del 10 e 11 marzo, i due giorni conclusivi della kermesse. Sarà dunque al teatro Pirandello e poi ai piedi del tempio della Concordia.