Mandorlo in fiore, il prefetto accoglie i gruppi folk: non è mancata la commozione

I gruppi folk del Mandorlo in fiore sono stati quest’oggi ricevuti dal prefetto, per uno scambio di doni e culture.

Non è mancata la commozione, all'incontro anche il gruppo del Belgio.

Proprio ieri uno dei leader della compagnia è deceduto in maniera improvvisa. L'uomo, un belga di 59anni è morto durante la sfilata dell'amicizia.

"Il Mandorlo in fiore è un ritorno ad una festa che probabilmente ha radici antichissime. Come i riti della primavera ed il ritorno alla vita, aumentato da una delle caratteristiche del Mandorlo in Fiore: la fratellanza. E’ una sensazione di grande vicinanza ai popoli". Alla giornata anche il direttore del Parco, Giuseppe Parello: “E’ sempre bello essere qui. Purtroppo ieri è accaduto un episodio luttuoso, abbiamo reso le condoglianze ai parenti. Hanno espresso la volontà di proseguire, per rispetto alla manifestazione ed al loro parente. Lui era uno dei leader del gruppo”.